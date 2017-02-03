Хуг: Эскалация на Донбассе грозит гуманитарной и экологической катастрофой

MIGnews.com.ua

В пятницу, 3 февраля, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Александр Хуг рассказал, что на Донбассе есть угроза гуманитарной и экологической катастрофы. Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.

"Существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы", - сообщил он.

Также Хуг подчеркнул, что боевые действия проходят в инфраструктурной и промышленной зоне.

"Ситуация может ухудшиться, если в резервуары с хлоридом попадет снаряд", - отметил он.

По словам Хуга, вчера в Ясиноватой боевые действия все же были прекращены, чтобы обеспечить возможность проведения ремонтных работ по восстановления поставок воды.

Как сообщал MIGnews.com.ua, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что вечером в четверг, 2 февраля, боевики обстреляли пункты предоставления гуманитарной помощи населению Авдеевки.

По словам Жебривского, в частности под обстрел попали гуманитарные пункты, расположенные в школе №2.