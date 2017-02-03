СМИ: В Авдеевке ранен главарь боевиков Гиви

MIGnews.com.ua

В ходе боевых действий в районе Авдеевки Донецкой области был ранен полевой командир боевиков, один из главарей террористов самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Толстых с позывным Гиви. Об этом сообщил собеседник в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Украины, передает РБК.

"Сначала была информация, что он контужен, затем появилась уточняющая информация, что он ранен, а вся его охрана перебита", - поделился собеседник.

Однако, по его словам, насколько тяжело ранен боевик, пока что неизвестно.

Стоит отметить, что немного ранее о том, что Гиви ранили сообщали сепаратистские информационные ресурсы. Так, согласно сообщению СМИ боевиков, Гиви получил ранение в северной части Донецка.

Более того, по словам журналиста Мартина Бреста, батальон "Сомали", которым командует Толстых, понес потери в 40%, а сам главарь приказал бросить в бой последний резерв в виде танковой роты.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в течение четверга, 2 февраля, незаконные вооруженные формирования 114 раз обстреляли украинских военны х в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

В результате мощных обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих, еще 17 - получили ранения.