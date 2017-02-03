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Возле Лувра неизвестный с ножом напал на военнослужащего
03.02.2017 12:39

Возле Лувра неизвестный с ножом напал на военнослужащего

В Париже военнослужащий открыл стрельбу около художественного музея Лувра. Об этом сообщает французское издание BFM TV.

Как отмечается, военный начал стрелять после попытки неизвестного напасть на него с ножом. Военнослужащий получил легкое ранение и незамедлительно открыл огонь по напавшему, которого серьезно ранил.

По словам очевидцев, мужчина с чемоданом пытался попасть в подземную часть музея, но был остановлен солдатом. После этого он и вытащил нож и напал на него. Инцидент произошел около торгового центра Carrousel du Louvre возле музея.

В настоящее время полиция оцепила район около музея. Посетители музея эвакуированы. Закрыта ближайшая станция метро. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Министерство внутренних дел Франции заявило о "серьезном происшествии в сфере безопасности".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в городе Стамбул в Турции неизвестный открыл стрельбу по посетителям одного из ресторанов, находящемся в районе Beykoz. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.

Теги материала: Франция, Лувр, стрельба, полиция, военный
Новости СМИ2
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