Возле Лувра неизвестный с ножом напал на военнослужащего

MIGnews.com.ua

В Париже военнослужащий открыл стрельбу около художественного музея Лувра. Об этом сообщает французское издание BFM TV.

Как отмечается, военный начал стрелять после попытки неизвестного напасть на него с ножом. Военнослужащий получил легкое ранение и незамедлительно открыл огонь по напавшему, которого серьезно ранил.

По словам очевидцев, мужчина с чемоданом пытался попасть в подземную часть музея, но был остановлен солдатом. После этого он и вытащил нож и напал на него. Инцидент произошел около торгового центра Carrousel du Louvre возле музея.

В настоящее время полиция оцепила район около музея. Посетители музея эвакуированы. Закрыта ближайшая станция метро. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Министерство внутренних дел Франции заявило о "серьезном происшествии в сфере безопасности".