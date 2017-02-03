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Чиновник Нацбанка задержан на взятке в $25 тыс.
03.02.2017 11:45

Чиновник Нацбанка задержан на взятке в $25 тыс.

Генеральная прокуратура Украины задержала директора одного из департаментов Национального банка Украины и трех его сообщников во время получения взятки в размере 25 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Стоит отметить, что один из задержанных посредников - гражданин Республики Азербайджан. В посольство Республики Азербайджан в Украине было направлено письмо с уведомлением о задержании.

Сообщается, что задержанный начальник Департамента платежных систем НБУ вымогал деньги через посредников от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью в размере 35 тысяч долларов. Директор общества в свою очередь должен был в два этапа передать задержанному деньги за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы "Платисервис" для осуществления наличных и безналичных переводов и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.

Задержанному представителю Нацбанка сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а также его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, военная прокуратура Западного региона совместно со Службой безопасности Украины задержали помощника-консультанта народного депутата во время получения денежного вознаграждения в размере 10 тысяч долларов от предпринимателя. 

Помощник депутата за полученную сумму должен был не направлять определенную информацию правоохранителям и контролирующим органам и гарантировать частному предпринимателю "спокойную" работу без проверок компетентных органов.

Теги материала: НБУ, ГПУ, взятка, задержание, Азербайджан
Новости СМИ2
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