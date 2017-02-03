ОБСЕ подтвердила размещение украинских танков в жилом районе Авдеевки

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердили расположение танков в Авдеевке на Донбассе.
Об этом сообщается в отчете ОБСЕ за 1 февраля, передает Корреспондент.
Наблюдатели подтверждают нахождение в Авдеевке четырех танков Т-64 около одного из зданий, подконтрольных Вооруженным силам Украины.
Кроме того, сотрудники миссии ОБСЕ зафиксировали РСЗО БМ-21 Град, движущиеся на восток в районе населенного пункта Нетайлово к северо-западу от Донецка, а также к юго-востоку от районного центра Волноваха.
В то же время пресс-центр штаба АТО в Facebook сообщает, что танки находятся в оперативном резерве украинских войск и участия в боевых действиях не принимают.
"В связи с распространением отдельными интернет-ресурсами информации о якобы подведении танков к линии соприкосновения пресс-центр штаба АТО сообщает, что указанная бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск. Танки в боевых действиях не участвуют", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, корреспондент ВВС Том Барридж, находящийся на Донбассе, сообщил, что среди жилых домов Авдеевки на Донбассе находятся украинские танки. "Мы встретили украинских военных и танки в Авдеевке, которые, казалось, были готовы к действию. И мы услышали от них, что соглашение о прекращении огня в Украине не работает", - написал он.