ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
ОБСЕ подтвердила размещение украинских танков в жилом районе Авдеевки
03.02.2017 10:30

ОБСЕ подтвердила размещение украинских танков в жилом районе Авдеевки

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердили расположение танков в Авдеевке на Донбассе.

Об этом сообщается в отчете ОБСЕ за 1 февраля, передает Корреспондент.

Наблюдатели подтверждают нахождение в Авдеевке четырех танков Т-64 около одного из зданий, подконтрольных Вооруженным силам Украины.

Кроме того, сотрудники миссии ОБСЕ зафиксировали РСЗО БМ-21 Град, движущиеся на восток в районе населенного пункта Нетайлово к северо-западу от Донецка, а также к юго-востоку от районного центра Волноваха.

В то же время пресс-центр штаба АТО в Facebook сообщает, что танки находятся в оперативном резерве украинских войск и участия в боевых действиях не принимают. 

"В связи с распространением отдельными интернет-ресурсами информации о якобы подведении танков к линии соприкосновения пресс-центр штаба АТО сообщает, что указанная бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск. Танки в боевых действиях не участвуют", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, корреспондент ВВС Том Барридж, находящийся на Донбассе, сообщил, что среди жилых домов Авдеевки на Донбассе находятся украинские танки. "Мы встретили украинских военных и танки в Авдеевке, которые, казалось, были готовы к действию. И мы услышали от них, что соглашение о прекращении огня в Украине не работает", - написал он.

Теги материала: танки, Авдеевка, Донбасс, АТО, ВСУ, ОБСЕ, СММ
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [61] всего оценили 7
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Мининфраструктуры готовы выделить поезда и обеспечить эвакуацию Авдеевки
Важное
В Мининфраструктуры готовы выделить поезда и обеспечить эвакуацию Авдеевки
Генштаб опубликовал почасовую хронологию обострения в Авдеевке
Важное
Генштаб опубликовал почасовую хронологию обострения в Авдеевке  Фоторепортаж
СБУ задержала боевика с множеством наград от главарей "ДНР"
Важное
СБУ задержала боевика с множеством наград от главарей "ДНР"  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Жебривский: В Авдеевке начали ремонт линий электропередач
Важное
Жебривский: В Авдеевке начали ремонт линий электропередач
Хуг: Эскалация на Донбассе грозит гуманитарной и экологической катастрофой
Важное
Хуг: Эскалация на Донбассе грозит гуманитарной и экологической катастрофой
СМИ: В Авдеевке ранен главарь боевиков Гиви
Важное
СМИ: В Авдеевке ранен главарь боевиков Гиви

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
Эксклюзив  Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
03.02.2017
Сезон премьер на NewsOne: новое спортивное шоу "Политика Чемпионов" со Славой Вардой
Эксклюзив  Сезон премьер на NewsOne: новое спортивное шоу "Политика Чемпионов" со Славой Вардой  Видеорепортаж
03.02.2017
Добкин рассказал, что спровоцировало конфликт на Донбассе
Эксклюзив  Добкин рассказал, что спровоцировало конфликт на Донбассе
03.02.2017
Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек
Эксклюзив  Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек  Фоторепортаж
02.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика