Обстрел Авдеевки: погиб еще один человек

MIGnews.com.ua

В результате обстрела боевиками Авдеевки погиб еще один человек. Об этом в своем Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он уточнил, что госпитализированная ранее с ранением женщина скончалась в больнице.

По словам Жебривского, женщину нашли возле обстрелянной школы №2 в Авдеевке.

"Это уже второй погибший человек в Авдеевке за последний час", - подчеркнул он.

Также Жебривский сообщил, что ранения в лицо получил иностранный фотожурналист.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 2 февраля, незаконные вооруженные формирования снова открыли огонь по городу Авдеевка Донецкой области.

В частности, пострадали четыре жилых дома, школа, стадион, где находились пункты раздачи гуманитарной помощи. В результате погиб водитель ГСЧС.