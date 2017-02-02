Появилось видео пылающего Донецка после взрыва

В сети обнародовали видео из Донецка, на котором пожаром охвачен Киевский район города.
На видео видно дым и огонь, которые образовались, предварительно, из взрыва в воинской части.
Стоит отметить, что ранее в данном районе прошла частичная эвакуация жителей.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Донецке в четверг вечером, 2 февраля, прозвучали взрывы.
По предварительным данным, около 21:00 снаряды попали в воинскую часть на территории города. Также отмечалось, что в Киевском районе города возник пожар на обувной мастерской и строительном рынке.
В самопровозглашенной "ДНР" заявили, что двое мирных жителей Донецка ранены.