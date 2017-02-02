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В Донецке прогремел взрыв: жители сообщают о пожарах и толчках
02.02.2017 22:21

В Донецке прогремел взрыв: жители сообщают о пожарах и толчках

В Донецке в четверг вечером, 2 февраля, прозвучали взрывы. Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на сообщения местных жителей.

По предварительным данным, около 21:00 снаряды попали в воинскую часть на территории города. 

Отмечается, что в Киевском районе города возник пожар на обувной мастерской и строительном рынке. Также наблюдаются вспышки в стороне Макеевки. 

В то же время донецкие ресурсы сообщают о начавшейся эвакуации жителей Киевского района Донецка. По предварительным данным, район покинули 12 человек.

Кроме этого, пользователи соцсетей заявили толчки от взрыва можно было почувствовать во всех частях города. В частности, взрывную волну ощутили жители Калининского района. 

В самопровозглашенной "ДНР" заявили, что двое мирных жителей Донецка ранены.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее незаконные вооруженные формирования снова открыли огонь по городу Авдеевка, в результате чего повреждены четыре дома

Теги материала: Донецк, взрыв, фото
Новости СМИ2
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