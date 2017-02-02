Боевики обстреляли Авдеевку, четыре дома разрушены

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В четверг, 2 февраля, незаконные вооруженные формирования снова открыли огонь по городу Авдеевка Донецкой области. Об этом сообщает руководитель Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что четыре дома на улице Грушевского и Дружбы повреждены. На данный момент никто не пострадал. Также Аброськин добавил, что сейчас боевики снова начали минометный обстрел.

Кроме того, российско-оккупационные войска усилили обстрелы Марьинки и Красногоровки, они используют тяжелое вооружение. Люди спрятались в бомбоубежищах, информацию о пострадавших уточняют.