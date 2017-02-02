Возле Львова поймали помощника нардепа при получении $10 тыс.

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Военная прокуратура Западного региона совместно со Службой безопасности Украины задержали помощника-консультанта народного депутата во время получения денежного вознаграждения в размере 10 тысяч долларов от предпринимателя. Данную информацию обнародовал пресс-центр Генеральной прокуратуры на официальном сайте.

Помощник депутата за полученную сумму должен не направлять определенную информацию правоохранителям и контролирующим органам и гарантировать частному предпринимателю "спокойную" работу без проверок из компетентных органов.

На данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия. Участников сговора задержано. Сотрудники генпрокуратуры готовятся огласить подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины "Получение неправомерной выгоды и вымогательство".