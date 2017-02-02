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В одной из школ Авдеевки возобновили занятия
02.02.2017 19:35

В одной из школ Авдеевки возобновили занятия

В четверг, 2 февраля, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что сегодня возобновили учебный процесс в Авдеевской школе № 7. Об этом глава Донецкой администрации написал на персональной странице в Facebook.

"Сегодня восстановили обучение в Авдеевской школе № 7. На занятия пришло 217 учеников. Завтра планируем продолжить работу. На завтра планируется восстановление занятий в общеобразовательной школе №1", - написал он.

В отношении общей ситуации в Авдеевке, Жебривский сообщил, что на данный момент наблюдается относительная тишина. Но выразил сожаление, что из-за обстрелов рядом с Авдеевкой и по позициям Вооруженных сил Украины, ремонтная бригада не смогла провести работы по восстановлению линии электропередач.

"Сейчас в Авдеевке относительная тишина. Стреляют по околицам и по позициям наших военнослужащих. К сожалению, бригада наших электромонтажников и не смогла  сегодня выйти на место обрыва ЛЭП, потому что российская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня,так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня. Поэтому монтажники не смогли туда попасть", - сообщил Жебривский.

Также он рассказал, что имел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко и доложил ему про ситуацию в Авдеевке и промедление агрессора в вопросе предоставления гарантий прекращения огня.

Как сообщал MIGnews.com.uа, утром в четверг, 2 февраля, боевики вели огонь по Марьинке на Донбассе, в результате чего загорелся дом, сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций эвакуируют детей из школы, рядом с которой упали мины.

Теги материала: Авдеевка, Павел Жебривский, боевики, обстрел, Петр Порошенко
Новости СМИ2
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