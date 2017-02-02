Ситуация в АТО: Никакого прекращения огня – более полусотни обстрелов и двое погибших

MIGnews.com.ua

В течение четверга, 2 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины было зафиксировано 54 обстрела боевиков по позициям Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня двое украинских бойцов погибли, еще девять - получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь по украинским позициям из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Луганскому и Песках - минометы и БМП противника.

Согласно сводке штаба, на мариупольском направлении по украинским позициям в районе Широкино огонь вела реактивная система Град "П". 122 миллиметровая артиллерия, 120 и 82 миллиметровые минометы вели огонь по Водяному, Широкино, Опытному, Марьинке, Чермалыку. По Березовому и Водяному боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям ВСУ у Марьинки огонь вел снайпер.

Также не было тихо на луганском направлении. Там боевики из минометов обстреляли Крымское. С гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановка.

Как сообщал MIGnews.com.ua, утром в четверг, 2 февраля, боевики вели огонь по Марьинке на Донбассе, в результате чего загорелся дом, сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций эвакуируют детей из школы, рядом с которой упали мины.