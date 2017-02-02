ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Ситуация в АТО: Никакого прекращения огня – более полусотни обстрелов и двое погибших
02.02.2017 19:09

Ситуация в АТО: Никакого прекращения огня – более полусотни обстрелов и двое погибших  Видеорепортаж

В течение четверга, 2 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины было зафиксировано 54 обстрела боевиков по позициям Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня двое украинских бойцов погибли, еще девять - получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь по украинским позициям из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Луганскому и Песках - минометы и БМП противника.

Согласно сводке штаба, на мариупольском направлении по украинским позициям в районе Широкино огонь вела реактивная система Град "П". 122 миллиметровая артиллерия, 120 и 82 миллиметровые минометы вели огонь по Водяному, Широкино, Опытному, Марьинке, Чермалыку. По Березовому и Водяному боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям ВСУ у Марьинки огонь вел снайпер.

Также не было тихо на луганском направлении. Там боевики из минометов обстреляли Крымское. С гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановка.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua, утром в четверг, 2 февраля, боевики вели огонь по Марьинке на Донбассе, в результате чего загорелся дом, сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций эвакуируют детей из школы, рядом с которой упали мины.

Около полусотни вооруженных неизвестных в камуфляже перекрыли движение на железнодорожном переезде в Бахмуте Донецкой области. Информация об инциденте передана в Службу безопасности Украины.

Теги материала: АТО, Авдеевка, обстрел, боевики, Путин, Россия, Украина, ВСУ, смерти, ранения
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [42] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Обстрел Авдеевки: погиб еще один человек
Важное
Обстрел Авдеевки: погиб еще один человек
Боевики обстреляли Авдеевку, четыре дома разрушены
Важное
Боевики обстреляли Авдеевку, четыре дома разрушены  Фоторепортаж
В одной из школ Авдеевки возобновили занятия
Важное
В одной из школ Авдеевки возобновили занятия
СБУ допросила боевика, наводившего огонь по Авдеевке
Важное
СБУ допросила боевика, наводившего огонь по Авдеевке  Фоторепортаж
Обстрелянный военными РФ самолет Ан-26 сняли на видео
Важное
Обстрелянный военными РФ самолет Ан-26 сняли на видео  Видеорепортаж
В Киеве активисты облили кровью центральный вход российского Сбербанка
Важное
В Киеве активисты облили кровью центральный вход российского Сбербанка  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек
Эксклюзив  Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек  Фоторепортаж
02.02.2017
Стала известна реальная цена логотипа Евровидения-2017
Эксклюзив  Стала известна реальная цена логотипа Евровидения-2017
02.02.2017
"А мы что? А мы ничего": соцсети о безвизе ЕС с Грузией
Эксклюзив  "А мы что? А мы ничего": соцсети о безвизе ЕС с Грузией
02.02.2017
"Знатно попилили бабло": соцсети о цене логотипа украинского Евровидения
Эксклюзив  "Знатно попилили бабло": соцсети о цене логотипа украинского Евровидения
02.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика