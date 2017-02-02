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СБУ допросила боевика, наводившего огонь по Авдеевке
02.02.2017 18:07

СБУ допросила боевика, наводившего огонь по Авдеевке  Фоторепортаж

В четверг, 2 февраля, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала еще одного корректировщика боевиков в районе Авдеевки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Еще одного сообщника террористов оперативники спецслужбы задержали в Ясиноватском районе Донецкой области. Он входил в агентурную сеть боевиков, передавал им данные военного характера и корректировал огонь артиллерии", - говорится в сообщении.

Также СБУ проводит следственные действия с корректировщиком огня террористов, задержанным ранее в Авдеевке. Контрразведчики СБУ установили, что местный житель собирал и передавал боевикам информацию о дислокации украинских подразделений с указанием на топографических картах мест расположения командных и опорных пунктов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Харьковской области оперативники СБУ с привлечением бойцов спецподразделения "Альфа" задержали 27-летнего местного жителя в пгт Донец. Сообщается, что он намеревался совершить ряд терактов и диверсий.

Спецслужба обнаружила, что в начале 2014 года мужчина участвовал в захвате здания Харьковской облгосадминистрации и в избиении патриотически настроенных активистов. В апреле 2014 года он выехал в Славянск, где добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, которым командовал Игорь Гиркин (Стрелков). В течение 2014-2016 гг. в составе НВФ "Спарта"  участвовал в боевых действиях против украинских подразделений. В Харьковскую область мужчина приехал с временно оккупированных территорий через Россию.

Теги материала: СБУ, террорист, Авдеевка, Донбасс, Донецк, задержание
Новости СМИ2
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