Обстрелянный военными РФ самолет Ан-26 сняли на видео

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В среду, 1 февраля, в исключительной (морской) экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения транспортный самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 обстреляли, применив стрелковое оружие, с буровых вышек, которые ранее захватила Российская Федерация.

На странице Крым. Реалии в Twitter было опубликовано видео, на котором видно последствия обстрела самолета, выполнявшего тренировочный полет.

Представитель Военно-морских сил Украины Олег Сурженко рассказал, что экипаж самолета не совершал никаких маневров, которые могли бы вызвать подозрение у людей, находящихся на вышке. Также он добавил, что Ан-26 является транспортным самолетом, на борту которого не было никакого оружия.

Сурженко уверен, что единственная причина обстрела самолета - это агрессивное отношение к украинской стороне, украинским военным и украинскому народу.

В Черном море обстреляли украинский военный транспортный самолет

Видео Reuters pic.twitter.com/HwZZSbYZFN — Крым. Реалии (@krymrealii) 2 февраля 2017 г.