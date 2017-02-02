Обстрелянный военными РФ самолет Ан-26 сняли на видео

В среду, 1 февраля, в исключительной (морской) экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения транспортный самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 обстреляли, применив стрелковое оружие, с буровых вышек, которые ранее захватила Российская Федерация.
На странице Крым. Реалии в Twitter было опубликовано видео, на котором видно последствия обстрела самолета, выполнявшего тренировочный полет.
Представитель Военно-морских сил Украины Олег Сурженко рассказал, что экипаж самолета не совершал никаких маневров, которые могли бы вызвать подозрение у людей, находящихся на вышке. Также он добавил, что Ан-26 является транспортным самолетом, на борту которого не было никакого оружия.
Сурженко уверен, что единственная причина обстрела самолета - это агрессивное отношение к украинской стороне, украинским военным и украинскому народу.
В Черном море обстреляли украинский военный транспортный самолет— Крым. Реалии (@krymrealii) 2 февраля 2017 г.
Видео Reuters pic.twitter.com/HwZZSbYZFN
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в штабе Черноморского Флота РФ заявили, что информация об обстреле украинского самолета Ан-26 ложна.