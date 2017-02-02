ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Обстрелянный военными РФ самолет Ан-26 сняли на видео
02.02.2017 18:05

Обстрелянный военными РФ самолет Ан-26 сняли на видео  Видеорепортаж

В среду, 1 февраля, в исключительной (морской) экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения транспортный самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 обстреляли, применив стрелковое оружие, с буровых вышек, которые ранее захватила Российская Федерация.

На странице Крым. Реалии в Twitter было опубликовано видео, на котором видно последствия обстрела самолета, выполнявшего тренировочный полет.

Представитель Военно-морских сил Украины Олег Сурженко рассказал, что экипаж самолета не совершал никаких маневров, которые могли бы вызвать подозрение у людей, находящихся на вышке. Также он добавил, что Ан-26 является транспортным самолетом, на борту которого не было никакого оружия.

Сурженко уверен, что единственная причина обстрела самолета - это агрессивное отношение к украинской стороне, украинским военным и украинскому народу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в штабе Черноморского Флота РФ заявили, что информация об обстреле украинского самолета Ан-26 ложна.

Теги материала: Украина, самолет, обстрел, ВМС, ВСУ, видео, Россия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [24] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Обстрел Авдеевки: погиб еще один человек
Важное
Обстрел Авдеевки: погиб еще один человек
Появилось видео пылающего Донецка после взрыва
Важное
Появилось видео пылающего Донецка после взрыва  Видеорепортаж
Боевики обстреляли Авдеевку, четыре дома разрушены
Важное
Боевики обстреляли Авдеевку, четыре дома разрушены  Фоторепортаж
В одной из школ Авдеевки возобновили занятия
Важное
В одной из школ Авдеевки возобновили занятия
Ситуация в АТО: Никакого прекращения огня – более полусотни обстрелов и двое погибших
Важное
Ситуация в АТО: Никакого прекращения огня – более полусотни обстрелов и двое погибших  Видеорепортаж
В Киеве активисты облили кровью центральный вход российского Сбербанка
Важное
В Киеве активисты облили кровью центральный вход российского Сбербанка  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек
Эксклюзив  Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек  Фоторепортаж
02.02.2017
Стала известна реальная цена логотипа Евровидения-2017
Эксклюзив  Стала известна реальная цена логотипа Евровидения-2017
02.02.2017
"А мы что? А мы ничего": соцсети о безвизе ЕС с Грузией
Эксклюзив  "А мы что? А мы ничего": соцсети о безвизе ЕС с Грузией
02.02.2017
"Знатно попилили бабло": соцсети о цене логотипа украинского Евровидения
Эксклюзив  "Знатно попилили бабло": соцсети о цене логотипа украинского Евровидения
02.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика