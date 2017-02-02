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В Киеве активисты облили кровью центральный вход российского Сбербанка
02.02.2017 17:03

В Киеве активисты облили кровью центральный вход российского Сбербанка  Фоторепортаж

В четверг, 2 февраля, представители националистической партии "Национальный корпус" закрыли центральный офис "Сбербанка России" в Киеве, разместив перед самим входом в здание настоящие противотанковые ежи и приварив железную цепь, передает Укринформ.

Отмечается, что протестующие, а их там было около 100, залепили фасад российского банка открытками, на которых содержится призыв о закрытии банковского учреждения: "Внимание! Это банк страны-агрессора. Он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги".

Сотрудники банка, чтобы отгородиться от происходящего, закрыли вход и опустили роллеты. Перед входом остались караулить два охранника, которые не препятствовали действиям активистов.

Под лозунги "Смерть российским оккупантам" и "Слава нации - смерть врагам!" молодые люди облили красной краской лестницу на входе в офис банка. Кроме того, активисты поставили перед входом в здание настоящие противотанковые ежи, а также приварили крепления к колоннам здания и повесили железную цепь, символизируя тем самым закрытие банка.

После непродолжительного митинга, активисты пошли закрывать центральные офисы других "дочек" российских банков.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о докапитализации двух государственных банков - Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Решение было принято на основе соответствующего предложения Министерства финансов Украины. В результате активы Ощадбанка пополнились на 3,5 млрд грн, а Укрэксимбанк получил дополнительно 3 млрд грн.

Теги материала: банк, протесты, активисты, цепи, охранник, Сбербанк, Киев, Россия
Новости СМИ2
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