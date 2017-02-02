Двое киевлян украли автомобиль с пассажиром внутри и врезались в авто полиции

MIGnews.com.ua

В Киеве, в четверг, 2 февраля, правоохранители задержали злоумышленников, которые украли автомобиль вместе с женщиной, которая находилась в транспортном средстве. Полиция объявила план-перехват и во время погони злоумышленники врезались в патрульный автомобиль, передает пресс-центр главного управления Национальной полиции Киева.

Инцидент произошел около 2:00 часов ночи.

Про кражу автомобиля Ford полиции сообщила его владелица, у которой угнали авто прямо под ее домом. По информации, которую она сообщила полицейским, двое неизвестных подбежали к ней, вытащили из авто, забрали сумку с вещами, а после этого сели в автомобиль и поехали в неизвестном направлении. В автомобиле, в тот момент, находилась ее знакомая, которая является гражданкой другой страны.

После обращения в правоохранительные органы был объявлен план-перехват и преступников заметили в Подольском районе.

"Началось преследование, во время которого правонарушители отказывались останавливаться по требованию полицейских. Во время попытки правоохранителей заблокировать украденный автомобиль, злоумышленники протаранили авто полиции и пытались скрыться", - говорится в сообщении.

После задержания автомобильные воры признались, что кражу планировали заранее, но жертву выбрали случайно.

Женщине, которая была в машине, связали руки и вывезли ее в лесостепь в Оболонском районе.

Задержанными оказались киевляне, 1993 и 1973 годов рождения, ранее судимые.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 186 "Грабеж" Уголовного кодекса Украины.