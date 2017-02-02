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Луценко: В Олевске изъяли полтонны незаконно добытого янтаря
02.02.2017 15:42

Луценко: В Олевске изъяли полтонны незаконно добытого янтаря  Фоторепортаж

В четверг, 2 февраля, в Олевске Житомирской области сотрудники правоохранительных органов провели ряд обысков, в результате которых было изъято около 500 кг незаконно добытого янтаря. Об этом написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"После январской стрельбы в Олевске были одновременно уволены местные руководители прокуратуры и полиции, которые спокойно жили в эпицентре "янтарной лихорадки". Сегодня совместно с управлением Службы безопасности провели первую волну обысков. Изъято полтонны янтаря, оружие", - написал генпрокурор.

В то же время он отметил, что вопрос добычи янтаря необходимо урегулировать на законодательном уровне.

"Страна очень нуждается в законодательном урегулировании этого вопроса", - подытожил Луценко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, исполняющему обязанности директора Николаевского морского торгового порта Сергею Колпытину вручили уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Это было сделано с целью избежания процедуры согласования договоров аренды с уполномоченным органом управления и занижения в интересах указанных обществ платы за пользование железнодорожными путями, чем причинен ущерб ГП и государству на сумму свыше 4 млн грн.

Теги материала: янтарь, добыча, Житомир, задержание, Украина
Новости СМИ2
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