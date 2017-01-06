Непогода в Украине: дороги будут патрулировать почти 15 тысяч правоохранителей

MIGnews.com.ua

Правительство приняло решение задействовать в патрулировании ситуации на дорогах более 14 тысяч работников Национальной полиции и около 1 тысячи сотрудников Национальной гвардии. Правоохранители переходят на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в ходе заседания межведомственного оперативного штаба.

Он подчеркнул, что в связи со сложными погодными условиями на усиленный вариант несения службы переведены сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Национальной гвардии.

Руководства ГСЧС и Нацгвардии получили приказы провести подготовку техники, которая имеет высокую проходимость. Кроме этого ГСЧС совместно с Нацполицией и органами местной власти должны провести рейд по заброшенным помещениям для выявления безпризорных лиц.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, 6 января, в связи с ухудшением погодных условий, снегопадами и метелями спасатели ограничили движение крупногабаритного транспорта по дорогам Николаевской и Одесской областей.