Пенсионер в Черкассах похитил из автомобиля 100 тыс. гривен

MIGnews.com.ua

В Черкассах 61-летний мужчина взломал Mercedes и украл из него 100 тыс. гривен. Об этом сообщает отедел коммуникации Нацполиции .

Злоумышленник с помощью специального устройства открыл дверь автомобиля, который стоял на стоянке возле одного из магазинов, и вытащил рюкзак с большой суммой денег.

О краже заявил 56-летний хозяин автомобиля. В городе объявили план "Перехват" и спустя несколько часов полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 61-летний житель Днепра.

Мужчину подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Для подозреваемого выбрана мера пересечения содержания под стражей. Если его признают виновным, ему грозит от трех до шести лет тюрьмы.

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