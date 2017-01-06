В Красноярске алкогольный коктейль "Тайм-аут" отравил четверых людей

MIGnews.com.ua

В Красноярске четверо человек умерли после употребления алкогольного коктейля "Тайм-аут". Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на представителя главного следственного управления СК по региону.

"5 января 2016 года около 23 часов в следственные органы поступило сообщение, что на улице Гастелло краевого центра в одной из комнат общежития обнаружены тела четырех человек: 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет, а также 38-летней женщины.Все они в течение дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль "Тайм-аут", который приобрели в павильоне", - сказали в СК.

В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статье "Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек" (ч.3 ст. 238 УК РФ).

Позже РИА Новости сообщили, что провели экспертизу изъятого алкоголя, после чего СК предположил, что погибшие могли отравиться не алкоголем, а наркотиками.

"Изъятый в ходе осмотра места происшествия алкоголь направлен на экспертизу, которая установила, что ни метанола, ни каких-либо других опасных для жизни и здоровья человека веществ в нем не содержится. Наряду с другими в настоящее время отрабатывается версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами", - говорят следователи.

В то же время, в МВД региона отметили, что на данный момент исследовано содержание только одной из пяти бутылок спиртного, которое употребляли жертвы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в России арестовали поставщика "Боярышника", жертвами которого стали 75 человек.