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Гелетей: Факт покушения на жизнь Януковича не подтвержден
06.01.2017 11:32

Гелетей: Факт покушения на жизнь Януковича не подтвержден

Правоохранители не установили ни одного факта покушения на жизнь экс-президента Виктора Януковича. Об этом заявил глава Управления государственной охраны Валерий Гелетей в интервью газете "Сегодня".

Он рассказал, что ранее по данному факту проводилось служебное расследование, в ходе которого были допрошены все представители УГО, которые были в последних кортежах Януковича, но приняли решение остаться в Украине. При этом ни один из допрошенных свидетелей не подтвердил факта покушения на жизнь экс-президента.

Гелетей не исключает и того факта, что начальник личной охраны Януковича Константин Кобзарь намеренно мог докладывать о покушении бывшему главе государства.

"Не исключаю. Хорошо зная особенности характера Януковича, его фобии, он (Кобзарь, - ред.) немало сделал для нагнетания страха вокруг безопасности шефа, с одной стороны, а с другой - для повышения своего авторитета в глазах охраняемого лица", - отметил он.

По его словам, вместе с Януковичем Украину покинули и 15 сотрудников УГО. Перед выездом все они написали рапорта на увольнение и сдали табельное оружие.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, адвокатская компания, обеспечивающая защиту Януковича, просит заслушать его показания через суд.

Теги материала: Виктор Янукович, покушение, охрана, подтверждение, УГО
Новости СМИ2
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