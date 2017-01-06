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Интерсити Киев - Трускавец сломался по дороге во Львов
06.01.2017 11:09

Интерсити Киев - Трускавец сломался по дороге во Львов

Интерсити Киев - Львов вечером в четверг, 5 января, застрял в 50 км от Львова на 11-градусном морозе. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, передает УН.

"Интерсити Киев - Львов застрял за километров 50 от Львова. Стоит без электричества, люди мерзнут... Стоит посреди поля 40 мин, так как возникли проблемы с пантографом (так сказали), который передает ток, поэтому поезд не может ехать", - написал депутат.

Поезд №743 сообщением Дарница - Трускавец должен был прибыть в 22:23.

В поезде вынуждены были отключить свет и обогрев, чтобы сохранить запасы тока. При этом температура на улице составляла -11 градусов. В соцсетях пассажиры сообщили, что в вагонах находилось много детей, так как многие ехали на отдых или в гости на Рождество.

Около 00:30 ночи поезд восстановил движение.

В то время, как Интерсити стоял на подходах ко Львову, на городском вокзале табло показало, что поезд прибыл и отбыл по расписанию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на Рождество "Укрзализныця" запустила во Львов еще один Интерсити+. Причиной стало повышение спроса на перевозки пассажиров во время рождественских праздников. 

Теги материала: Интерсити, поломка, мороз
Новости СМИ2
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