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В Мелитополе иномарка снесла остановку общественного траспорта
06.01.2017 10:22

В Мелитополе иномарка снесла остановку общественного траспорта  Фоторепортаж

В Мелитополе в ночь на 6 декабря, около 3:00, водитель автомобиля "Хюндай" снес остановку общественного транспорта. Об этом сообщают местные СМИ.

"Хюндай" перелетел через бордюр, снес бетонную урну и врезался в остановку.

По словам свидетелей, на момент аварии в иномарке находилось три человека. У всех пассажиров проявлялись признаки алкогольного опьянения, в том числе и у 31-летнего водителя. Однако экспертиза показала, что на момент ДТП водитель был в трезвом состоянии.

На виновника аварии составили протокол об административном правонарушении, так как водитель не избрал безопасную скорость в туман и гололед, в результате чего не справился с управлением автомобиля. Также горе-водителю придется восстанавливать разрушенное имущество за свой счет.

Госпитализация участникам ДТП не понадобилась.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Харьковской области перевернулся автомобиль с шестью пассажирами. Среди погибших - двое детей. 

Теги материала: Мелитополь, иномарка, остановка, ДТП
Новости СМИ2
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