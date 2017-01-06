Двое людей погибли в крушении вертолета около Лос-Анджелеса

MIGnews.com.ua

Над Тихим океаном около Лос-Анджелеса в авиакатастрофе погибли два человека. Об этом сообщает Los Angeles Times .

Вертолет Robinson R-22 с пилотом и пассажиром на борту разбился в порту Лос-Анджелеса и утонул в океане. Тела погибших нашли в четверг, 5 декабря, в гавани.

"Вертолет был взят из аэропорта в Торрансе для фотосессии в воздухе", - сообщает представитель береговой охраны США.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в результате крушения вертолета Ми-35 в иракском Мосуле погибли четыре человека. Вертолет принадлежал иракской армии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в США в районе залива Галвестон произошло крушение военного вертолета Aн-64 Apache, в результате которого погибли два человека.