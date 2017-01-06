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Непогода в Украине: в южных областях уже ограничили движение транспорта
06.01.2017 09:30

Непогода в Украине: в южных областях уже ограничили движение транспорта

В пятницу, 6 января, в связи с ухудшением погодных условий, снегопадами и метелями спасатели ограничили движение крупногабаритного транспорта по дорогам Николаевской и Одесской областей. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Начиная с 08:00 Укравтодор ограничивает движение крупногабаритного транспорта в Одесской области. Метеорологи прогнозируют, что сегодня температура воздуха может опуститься до -17°С, порывы ветра будут достигать 15-22 м/с, а также ожидаются снегопад и метели. В ведомстве заявляют, что ограничивают движение грузовиков для того, чтобы не создавались пробки, и у коммунальщиков была возможность беспрепятственно расчищать дороги от снега.

В Николаевской области с того же времени также ограничивают движение крупногабаритного транспорта на определенных дорогах. В частности, Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 55 + 550 (от границы с Одесской обл.) - км 177 + 531 (до предела с Херсонской обл., подъезд к с. Березанка, км 0 + 000 (от примыкания к автодороге М 14 - км 4 40 (до перекрестка улиц в пгт. Берзанка) и Нечаене - Очаков, км 0 + 000 (от примыкания к автодороге М-14) - км 36 + 900 (до перекрестка с автодорогой Т-15-07 на выезде из г. Очаков).

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, синоптики предупреждают украинцев об опасных погодных условиях по всей территории страны сегодня, 6 января.

Теги материала: погода, снег, Одесская область, Николаевская область, грузовой транспорт, ограничение
Новости СМИ2
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