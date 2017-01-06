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Дело Пашинского: прокуроры скрывают от защиты Химикуса контакты ключевого свидетеля
06.01.2017 08:49

Дело Пашинского: прокуроры скрывают от защиты Химикуса контакты ключевого свидетеля

Прокуратура скрывает от защиты контакты ключевого свидетеля по делу о ранении Вячеслава Химикуса нардепом Пашинским. Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат пострадавшего Марина Паринова.

"… Прокуратура не дает нам контактов водителя микроавтобуса, который является ключевым свидетелем по делу. Возможно, его данные в извлечении из ЕРДР искажены, ибо пока все пути по его поискам приводят в никуда", - написала она.

Кроме того, Паринова заявила, что советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что извлечение из ЕРДР с фабулой дела Пашинского-Химикуса – это фейк.

"Данное извлечение я фотографировала в палате Вячеслава Химикуса вечером 2 января 2017 года, получив его из рук следователя прокуратуры Киевской области в присутствии нескольких человек. У меня нет оснований не доверять следователю прокуратуры в вопросе достоверности извлечения из ЕРДР", - сообщила адвокат.

По ее мнению, ложь советника главы МВД в таких мелочах заставляет сомневаться в достоверности "расследования событий, в которых его партийный соратник подстрелил человека".

Как сообщал MIGnews.com.uа, 31 декабря между Вячеславом Химикусом и народным депутатом Сергеем Пашинским произошел конфликт с применением огнестрельного оружия

Пострадавший Химикус заявил, что депутат сразу достал пистолет и открыл огонь на поражение.  Однако советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что перед выстрелом Пашинский сделал предупредительный выстрел в воздух. 

Химикус допускает, что Пашинский может подкупить свидетелей конфликта, и намерен добиваться материальной компенсации в суде. 

Теги материала: адвокат, свидетель, стрельба, прокуратура
Новости СМИ2
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