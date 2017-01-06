Шесть человек погибли в ДТП под Харьковом

MIGnews.com.ua

В Харьковской области около 21:00 5 января произошло ДТП, в котором погибли 6 человек, среди них - двое детей. Об этом сообщает АТН .

На трассе Чугуев-Меловое водитель Volvo не справился с управлением, и автомобиль вылетел с трассы в кювет, врезался в дерево и перевернулся.

В ДТП погибли двое мужчин, две женщины и двое детей. Одного из мужчин госпитализировали.

Кроме того, на своей странице в Facebook журналист Слава Мавричев пишет, что дети были возрастом по 5 лет. Автомобиль вылетел с трассы на повороте, а после этого проехал еще 30 метро до деревьев.

Также на месте аварии был густой туман. Видимость составляла 10-15 метров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Харькове столкнулись семь автомобилей. В результате масштабного ДТП пострадали четыре человека.