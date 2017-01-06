В Германии горел центр размещения беженцев, задержаны пятеро подозреваемых

MIGnews.com.ua

В городе Хёфельхоф (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии произошел пожар в центре размещения беженцев, где проживают около пятисот человек. Об этом 5 декабря сообщила официальный представитель округа Падерборн, пишет DW.

В результате происшествия пострадали около 60 человек: 30 пострадавших были доставлены в больницы с подозрением на отравление дымом, более 20 пострадавших получили медицинскую помощь на месте, один человек получил серьезные травмы, его состояние оценивается как тяжелое.

Пожар начался в помещении одного из бывших военных бараков после полудня. Пламя удалось потушить ближе к вечеру.

Причины пожара точно неизвестны, однако в правоохранительных органах допускают, что проживающие в общежитии беженцы могли по неосторожности поджечь матрасы, которые находятся в здании.

После пожара были задержаны пятеро подозреваемых. Следственные действия продолжаются. Результаты экспертизы объявят 6 января.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на севере Германии из-за ураганного ветра началось наводнение, которое может оказаться крупнейшим за последние 10 лет.