В Багдаде прогремели взрывы, есть жертвы

MIGnews.com.ua

В столице Ирака Багдаде прогремели два взрыва. В результате погибли минимум 14 человек, многие ранены, сообщает Радио Свобода.

Один взрыв произошел в шиитском районе Аль-Обейди в восточной части Багдада – возле рынка и мечети взлетел на воздух автомобиль с взрывчаткой. В результате не менее шести человек погибли, еще 15 ранены.

Ответственность за это взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", заявившая, что это было нападение именно на шиитов, которых суннитские исламисты считают "вероотступниками".

Второй взрыв, в результате которого погибли восемь человек, прогремел в центральной части Багдада у блокпоста в районе Баб-аль-МоАЗ. Ответственности за это пока никто на себя не взял.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на западе Турции в городе Измир прогремел мощный взрыв рядом со зданием суда. По предварительным данным, пострадали три человека, информации о возможных жертвах пока нет.