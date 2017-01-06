Взрыв дома в Сумах: мужчина заявил, что сделал это специально

MIGnews.com.ua

Прокуратура Сумской области, которая расследует факт умышленного повреждения дома № 24 по ул. Металлургов в г.Сумы, 5 января 2017 года вручила уведомление о подозрении 59-летнему жителю дома, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время допроса в присутствии свидетелей мужчина сообщил, что он специально открыл на кухне вентили газовой плиты, повредил трубу, напустил газа и поджег сигарету.

Его действия прокуратура квалифицировала по ч.2 ст.194 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия (санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы).

На данный момент мужчина находится в больнице под постоянным надзором правоохранителей, с разрешения врача решают вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении его вменяемости.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 3 января в Сумах произошел взрыв в квартире на седьмом этаже 10-этажного жилого дома, в результате которого погибла женщина.

В полиции сообщили, что взрыв после ссоры с женой устроил местный житель, больной шизофренией. Его достали из-под завалов и доставили в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, термические ожоги лица.