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"Шапекоэнсе" проведет первый матч после трагической авиакатастрофы
05.01.2017 22:00

"Шапекоэнсе" проведет первый матч после трагической авиакатастрофы

В четверг, 5 января, представители бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе" заявили о том, что через две недели они начнут первые тренировочные матчи после ужасной авиакатастрофы, во время которой клуб потерял большую часть игроков. Данную информацию опубликовал пресс-центр "Шапекоэнсе" на официальном сайте.

В товарищеском матче, который состоится 21 января, команда встретится с чемпионом страны "Палмейрасом", который взял на себя все финансовые затраты на организацию матча.

Игра пройдет на домашнем стадионе "Шапекоэнсе" "Арена Конда".

Ранее была озвучена информация о том, что "Шапекоэнсе" подпишет контракты с 20 футболистами, чтобы восстановить полный состав команды.

Как известно, 29 ноября в Колумбии потерпел крушение самолет, в котором находилась футбольная команда "Шапекоэнсе". По предварительным данным причиной аварии стала нехватка топлива. В аварии погибли 19 игроков и весь тренерский штаб.

Как сообщал MIGnews.com.ua,  4 декабря, Южноамериканская конфедерация футбола признала бразильскую футбольную команду "Шапекоэнсе" обладателем второго по значимости клубного трофея Южной Америки Copa Sudamericana (аналог европейской Лиги Европы).

Теги материала: авиакатастрофа, футбол, спорт
Новости СМИ2
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