Побережье немецкого острова засыпало "киндер-сюрпризами"

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 января, на побережье немецкого острова Лангеоог выбило "киндер-сюрпризы" и игрушки. Об этом сообщает AP .

А причиной такого явления потерянные во время шторма пять контейнеров фирмы Maersk с пластиковыми яйцами, который грузовой корабль должен был доставить в немецкий порт Бремерхафен.

Стоит отметить, что внутри каждого яйца оказалась миниатюрная игрушка и инструкция на русском языке. Кроме пластмассовых яиц на пляже можно найти и игрушки LEGO.

Чтобы быстрее почистить пляж от пластмассы местные власти решили привлечь к сборам местный детский сад. Кроме детей, на побережье можно увидеть очень много туристов.