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Побережье немецкого острова засыпало "киндер-сюрпризами"
05.01.2017 21:50

Побережье немецкого острова засыпало "киндер-сюрпризами"  Фоторепортаж

В четверг, 5 января, на побережье немецкого острова Лангеоог выбило "киндер-сюрпризы" и игрушки. Об этом сообщает AP.

А причиной такого явления потерянные во время шторма пять контейнеров фирмы Maersk с пластиковыми яйцами, который грузовой корабль должен был доставить в немецкий порт Бремерхафен.

Стоит отметить, что внутри каждого яйца оказалась миниатюрная игрушка и инструкция на русском языке. Кроме пластмассовых яиц на пляже можно найти и игрушки LEGO.

Чтобы быстрее почистить пляж от пластмассы местные власти решили привлечь к сборам местный детский сад. Кроме детей, на побережье можно увидеть очень много туристов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, астронавт NASA Тим Копра, который на данный момент находится на борту Международной космической станции, опубликовал впечатляющее фото коралловых рифов Карибского моря.

Теги материала: игрушки, побережье, остров, шторм, ФОТО
Новости СМИ2
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