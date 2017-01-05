Никто из граждан Украины не пострадал во время теракта в Измире

В четверг, 5 января, Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщил, что украинцев среди пострадавших во время террористической атаки в турецком городе Измир нет. Данную информацию обнародовал пресс-центр МИДа в официальном аккаунте Twitter.
"Взрыв в Измире: Генконсульство Украины сообщает, что украинцев среди пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщалось, на западе Турции в городе Измир прогремел мощный взрыв рядом со зданием суда. По предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, пострадали три человека, информации о возможных жертвах пока нет.
Как сообщал MIGnews.com.ua, накануне, 4 января, в столице Турции в районе Фатих в Стамбуле двое мужчин на автомобиле подъехали к ресторану быстрого питания и открыли огонь, после чего скрылись в неизвестном направлении.