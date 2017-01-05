В Харькове масштабное ДТП при участии семи автомобилей: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 января, на Салтовском массиве в Харькове произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие при участии семи автомобилей, в результате которого четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Данную информацию распространил пресс-центр патрульной полиции города.

Столкновение произошло на мосту, которой расположен в направлении улицы Героев труда от улицы Шевченко.

По предварительной информации правоохранителей, участниками происшествия стали автомобили Opel, Toyota RAV4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet, Volkswagen Caddy, в результате чего пострадали 4 человека.

Информация о факторах, которые могли стать причиной ДТП, выясняется сотрудниками полиции.