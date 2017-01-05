Один украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 января, по состоянию на 18 часов, незаконные военные формирования в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе совершили 14 обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины, используя при этом 152-мм артиллерию. В результате вражеских атак один украинский военнослужащий получил ранение, передает пресс-центр штаба АТО на официальной странице в Facebook.

На Луганском направлении оккупационные войска обстреляли Новозвановку из 120-мм минометов. В направлении населенного пункта Талаковка боевики использовали гранатометы, а в Новотроицком огонь вел снайпер.

На Мариупольском направлении по направлению Марьинки, Водяного, Павлополя и Новотроицкого боевики совершали атаки при помощи гранатометов и стрелкового оружия.

"На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Луганскому и Авдеевке", - говорится в заявлении пресс-центра.