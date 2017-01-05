ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
Повстанцы устроили теракт вблизи авиабазы РФ в Сирии: есть жертвы
05.01.2017 17:17

Повстанцы устроили теракт вблизи авиабазы РФ в Сирии: есть жертвы  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В четверг, 5 января, в сирийском городе Джабла (Латакия) прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли девять человек, 25 получили ранения различной степени.

Местные сотрудники правоохранительных органов сообщили, что взрыв произошел возле местного стадиона, пишет издание Sputniknews.

Как отмечается, теракт совершил смертник, подорвав начиненный взрывчаткой автомобиль. Данные о жертвах уточняются. После взрыва у стадиона загорелось несколько соседних автомобилей.

Стоит отметить, что Джабла расположена неподалеку от авиабазы Хмеймим, которую использует РФ. Этот город в воюющей Сирии контролирует армия Башара Асада.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 5 января, на западе Турции в городе Измир прогремел мощный взрыв. Согласно данным телеканала, взрыв прогремел рядом со зданием суда. Сообщается также, что на месте взрыва горит автомобиль, туда направляются кареты скорой помощи.

В Турции в результате перестрелки, которая возникла в Измире между сотрудниками полиции и террористами возле здания суда, где прогремел взрыв, были убиты двое злоумышленников, которые оказали сопротивление полиции. Правоохранители разыскивают третьего. 

По свидетельствам очевидцев, полицейские застрелили террориста-смертника, который нес на себе бомбу.

Теги материала: Сирия, Россия, теракт, террористы, взрыв, смерти, жертвы, пострадавшие
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Взрыв в Турции: полицейские застрелили террориста-смертника
Важное
Взрыв в Турции: полицейские застрелили террориста-смертника
На западе Турции прогремел взрыв: есть раненые
Важное
На западе Турции прогремел взрыв: есть раненые  Фоторепортаж
В Мариуполе фонарь рухнул на маршрутку с пассажирами
Важное
В Мариуполе фонарь рухнул на маршрутку с пассажирами  Фоторепортаж
Российский самолет чуть не столкнулся с авиалайнером НАТО
Важное
Российский самолет чуть не столкнулся с авиалайнером НАТО
Появились новые подробности перемещения берлинского террориста
Важное
Появились новые подробности перемещения берлинского террориста
В Турции совершено новое вооруженное нападение: есть пострадавшие
Важное
В Турции совершено новое вооруженное нападение: есть пострадавшие

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме
Эксклюзив  Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме
05.01.2017
Грищенко: Ле Пен не светит президентство во Франции
Эксклюзив  Грищенко: Ле Пен не светит президентство во Франции  Видеорепортаж
05.01.2017
Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
Эксклюзив  Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
05.01.2017
Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме
Эксклюзив  Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме
04.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика