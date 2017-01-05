Повстанцы устроили теракт вблизи авиабазы РФ в Сирии: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 января, в сирийском городе Джабла (Латакия) прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли девять человек, 25 получили ранения различной степени.

Местные сотрудники правоохранительных органов сообщили, что взрыв произошел возле местного стадиона, пишет издание Sputniknews.

Как отмечается, теракт совершил смертник, подорвав начиненный взрывчаткой автомобиль. Данные о жертвах уточняются. После взрыва у стадиона загорелось несколько соседних автомобилей.

Стоит отметить, что Джабла расположена неподалеку от авиабазы Хмеймим, которую использует РФ. Этот город в воюющей Сирии контролирует армия Башара Асада.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 5 января, на западе Турции в городе Измир прогремел мощный взрыв. Согласно данным телеканала, взрыв прогремел рядом со зданием суда. Сообщается также, что на месте взрыва горит автомобиль, туда направляются кареты скорой помощи.

В Турции в результате перестрелки, которая возникла в Измире между сотрудниками полиции и террористами возле здания суда, где прогремел взрыв, были убиты двое злоумышленников, которые оказали сопротивление полиции. Правоохранители разыскивают третьего.