Из японского дельфинария "сбежали" четыре дельфина

MIGnews.com.ua

В Японии в городе Тайцзи неизвестный зоозащитник выпустил из бассейна четырех дельфинов, сообщает ВВС .

В центре Dolphin Base неизвестный порезал сетки, которые отделяли бассейн для дельфинов от океана. Четверо млекопитающих воспользовались моментом и покинули бассейн.

Но стоит отметить, что из четырех беглецов трое дельфинов все же вернулись. Еще один житель бассейна остается на свободе, но далеко от центра не уплыл.

Центр Dolphin Base прокомментировал инцидент с большим недовольством. Работники бассейна считают, что действия неизвестного могли подвергнуть дельфинов опасности.

Кроме этого в городе, где произошел инцидент, ежегодно происходит охота на дельфинов и китов в Тайцзи, которая длится с сентября по март, что часто провоцирует международную критику.