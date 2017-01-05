Взрыв в Турции: полицейские застрелили террориста-смертника

MIGnews.com.ua

В Турции в результате перестрелки, которая возникла в Измире между сотрудниками полиции и террористами возле здания суда, где прогремел взрыв, были убиты двое злоумышленников, которые оказали сопротивление полиции. Правоохранители разыскивают третьего. Об этом сообщает CNN Turk.

Согласно информации корреспондента с места происшествия, взрыв возле здания суда произошел по причине сработавшего в одном из автомобилей детонатора. Это говорит о том, что данное происшествие не случайное.

Сразу после взрыва сотрудники полиции начали перестрелку с тремя террористами. Двое из них были уничтожены на месте, третий скрылся и сейчас разыскивается. На месте инцидента работают саперы.

По свидетельствам очевидцев, полицейские застрелили террориста-смертника, который нес на себе бомбу.

Движение транспорта в районе перекрыто. По предварительной информации полиция разыскивает мужчину среднего роста, одетого в черную куртку.

Корреспондент издания сообщил, неподалеку от места взрыва был найден подозрительный предмет.

По предварительной информации в результате взрыва ранения получили три человека. В свою очередь портал Conflict News сообщил о не менее 10 раненых.

Информация о погибших пока не поступала.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 5 января, на западе Турции в городе Измир прогремел мощный взрыв.

По предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, пострадали три человека, информации о возможных жертвах пока нет. Местные СМИ также информируют, что в ходе перестрелки с полицией предполагаемый террорист был ликвидирован.