ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
Елизавету II едва не убил охранник Букингемского дворца
05.01.2017 16:33

Елизавету II едва не убил охранник Букингемского дворца

В четверг, 5 января, в Букингемском дворце произошел инцидент, едва не лишивший королеву Елизавету II жизни: один из охранников чуть было не выстрелил в монарха во время ее ночной прогулки, передает The Independent.

У королевы бывают нарушения сна и она часто совершает прогулки в ночное время вокруг дворца, чтобы избавиться от бессонницы. Охранник приметил темную движущуюся фигуру около стен здания. Решив, что человек мог незаконно проникнуть на территорию, он громко крикнул ему: "Кто здесь?"

С другого конца ему ответила сама королева Великобритании.

"Черт возьми, Ваше Величество, я чуть было вас не застрелил", - сказал ей переволновавшийся охранник.

После чего служащий дворца понял, что его фривольная реплика не может быть приемлема по отношению к высокопоставленному лицу и ожидал получения выговора, но  Елизавета II не стала гневаться на охранника.

"Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, чтобы вам не пришлось стрелять в меня", - ответила она.

Время данного эпизода издание не уточняет, отметив, что на данный момент мужчина больше не работает охранником.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 1 января, королева Великобритании Елизавета II из-за простуды не появлялась на публике уже 12 дней и не смогла принять участие в новогодней службе в Сандрингеме.

Теги материала: Великобритания, Елизавета II, монарх
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [12] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Британская разведка: ИГИЛ готовит теракты против Великобритании
Важное
Британская разведка: ИГИЛ готовит теракты против Великобритании
В Великобритании задержали судно с тонной кокаина
Важное
В Великобритании задержали судно с тонной кокаина
Число погибших на авиашоу в Британии возросло до 11 человек
Важное
Число погибших на авиашоу в Британии возросло до 11 человек
В результате падения самолета в Британии погибли семь человек
Важное
В результате падения самолета в Британии погибли семь человек
В Великобритании самолет, участвовавший в авиашоу, упал на автомобильную трассу. ФОТО. ВИДЕО
Важное
В Великобритании самолет, участвовавший в авиашоу, упал на автомобильную трассу. ФОТО. ВИДЕО  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Великобритании во время авиашоу разбился истребитель. ФОТО
Важное
В Великобритании во время авиашоу разбился истребитель. ФОТО  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме
Эксклюзив  Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме
05.01.2017
Грищенко: Ле Пен не светит президентство во Франции
Эксклюзив  Грищенко: Ле Пен не светит президентство во Франции  Видеорепортаж
05.01.2017
Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
Эксклюзив  Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
05.01.2017
Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме
Эксклюзив  Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме
04.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика