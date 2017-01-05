Елизавету II едва не убил охранник Букингемского дворца

В четверг, 5 января, в Букингемском дворце произошел инцидент, едва не лишивший королеву Елизавету II жизни: один из охранников чуть было не выстрелил в монарха во время ее ночной прогулки, передает The Independent.
У королевы бывают нарушения сна и она часто совершает прогулки в ночное время вокруг дворца, чтобы избавиться от бессонницы. Охранник приметил темную движущуюся фигуру около стен здания. Решив, что человек мог незаконно проникнуть на территорию, он громко крикнул ему: "Кто здесь?"
С другого конца ему ответила сама королева Великобритании.
"Черт возьми, Ваше Величество, я чуть было вас не застрелил", - сказал ей переволновавшийся охранник.
После чего служащий дворца понял, что его фривольная реплика не может быть приемлема по отношению к высокопоставленному лицу и ожидал получения выговора, но Елизавета II не стала гневаться на охранника.
"Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, чтобы вам не пришлось стрелять в меня", - ответила она.
Время данного эпизода издание не уточняет, отметив, что на данный момент мужчина больше не работает охранником.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 1 января, королева Великобритании Елизавета II из-за простуды не появлялась на публике уже 12 дней и не смогла принять участие в новогодней службе в Сандрингеме.