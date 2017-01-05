Елизавету II едва не убил охранник Букингемского дворца

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 января, в Букингемском дворце произошел инцидент, едва не лишивший королеву Елизавету II жизни: один из охранников чуть было не выстрелил в монарха во время ее ночной прогулки, передает The Independent .

У королевы бывают нарушения сна и она часто совершает прогулки в ночное время вокруг дворца, чтобы избавиться от бессонницы. Охранник приметил темную движущуюся фигуру около стен здания. Решив, что человек мог незаконно проникнуть на территорию, он громко крикнул ему: "Кто здесь?"

С другого конца ему ответила сама королева Великобритании.

"Черт возьми, Ваше Величество, я чуть было вас не застрелил", - сказал ей переволновавшийся охранник.

После чего служащий дворца понял, что его фривольная реплика не может быть приемлема по отношению к высокопоставленному лицу и ожидал получения выговора, но Елизавета II не стала гневаться на охранника.

"Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, чтобы вам не пришлось стрелять в меня", - ответила она.

Время данного эпизода издание не уточняет, отметив, что на данный момент мужчина больше не работает охранником.