ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
На западе Турции прогремел взрыв: есть раненые
05.01.2017 16:12

На западе Турции прогремел взрыв: есть раненые  Фоторепортаж

В четверг, 5 января, на западе Турции в городе Измир прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил местный телеканал CNN Turk.

Согласно данным телеканала, взрыв прогремел рядом со зданием суда. Сообщается также, что на месте взрыва горит автомобиль, туда направляются кареты скорой помощи.

По предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, пострадали три человека, информации о возможных жертвах пока нет. Местные СМИ также информируют, что в ходе перестрелки с полицией предполагаемый террорист был ликвидирован.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в среду, 4 января, в столице Турции в районе Фатих в Стамбуле двое мужчин на автомобиле подъехали к ресторану быстрого питания и открыли огонь. После чего неизвестные скрылись с места происшествия.

По данным местного телеканала CNN Turk, в результате инцидента пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Во вторник, 3 января, в парламенте Турции приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. 

Теги материала: Турция, взрыв, пострадавшие, полиция, жертвы, теракт
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Повстанцы устроили теракт вблизи авиабазы РФ в Сирии: есть жертвы
Важное
Повстанцы устроили теракт вблизи авиабазы РФ в Сирии: есть жертвы  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Взрыв в Турции: полицейские застрелили террориста-смертника
Важное
Взрыв в Турции: полицейские застрелили террориста-смертника
В Мариуполе фонарь рухнул на маршрутку с пассажирами
Важное
В Мариуполе фонарь рухнул на маршрутку с пассажирами  Фоторепортаж
Неизвестный расстрелял иностранца прямо в центре Киева
Важное
Неизвестный расстрелял иностранца прямо в центре Киева
Появились новые подробности перемещения берлинского террориста
Важное
Появились новые подробности перемещения берлинского террориста
В Турции совершено новое вооруженное нападение: есть пострадавшие
Важное
В Турции совершено новое вооруженное нападение: есть пострадавшие

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме
Эксклюзив  Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме
05.01.2017
Грищенко: Ле Пен не светит президентство во Франции
Эксклюзив  Грищенко: Ле Пен не светит президентство во Франции  Видеорепортаж
05.01.2017
Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
Эксклюзив  Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
05.01.2017
Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме
Эксклюзив  Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме
04.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика