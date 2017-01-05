На западе Турции прогремел взрыв: есть раненые

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 января, на западе Турции в городе Измир прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил местный телеканал CNN Turk.

Согласно данным телеканала, взрыв прогремел рядом со зданием суда. Сообщается также, что на месте взрыва горит автомобиль, туда направляются кареты скорой помощи.

По предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, пострадали три человека, информации о возможных жертвах пока нет. Местные СМИ также информируют, что в ходе перестрелки с полицией предполагаемый террорист был ликвидирован.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в среду, 4 января, в столице Турции в районе Фатих в Стамбуле двое мужчин на автомобиле подъехали к ресторану быстрого питания и открыли огонь. После чего неизвестные скрылись с места происшествия.

По данным местного телеканала CNN Turk, в результате инцидента пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.