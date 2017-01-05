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Снежная лавина заблокировала автомобильную дорогу на Закарпатье
05.01.2017 16:03

Снежная лавина заблокировала автомобильную дорогу на Закарпатье

В четверг, 5 января, 200 кубометров снега обрушилось на трассу возле села Деловое на Закарпатье. Об этом сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook.

В восемь утра по киевскому времени в Раховском районе лавина в 200 кубометров снега заблокировала автомобильную дорогу Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов.

На данный момент, одна из полос трассы перекрыта. На проблемном  участке работают фронтальные погрузчики.

Кроме того, продолжается ликвидация последствий после схода вчерашних лавин.

На большинстве автодорог движение происходит только на одной полосе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на Закарпатье две мощные лавины парализовали движение на автодорогах. Одна лавина сошла на трассе в Тячевском районе, а другая в Хустском районе. Согласно предварительным данным, лавины перекрыли движение четырем автомобилям.

Теги материала: лавина, снег, дорога, Укравтодор, Дорога, трасса, Карпаты
Новости СМИ2
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