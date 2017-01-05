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В Мариуполе фонарь рухнул на маршрутку с пассажирами
05.01.2017 15:37

В Мариуполе фонарь рухнул на маршрутку с пассажирами  Фоторепортаж

В четверг, 5 января, в Мариуполе на проспекте Нахимова около 10:20 на городскую маршрутку №154 упала часть фонаря наружного освещения, сообщает местный сайт 0629.

Как отмечается, пассажирская маршрутка, которая пострадала во время инцидента, везла людей в сторону порта. Пострадавших нет.

Инцидент произошел на проспекте Нахимова, в районе магазина "Шанс". Прохожие, которые стали свидетелями происходящего, рассказали, что от уличного фонаря отвалился кронштейн, который и упал на маршрутку, направлявшуюся в сторону порта.

Вследствие этого у микроавтобуса было разбито лобовое стекло и помята крыша.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вечером вторника, 3 января, на проспекте Ватутина в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

По словам свидетелей, в результате аварии столкнулись 7 автомобилей и маршрутка. Информации о пострадавших пока не поступало.  

Теги материала: маршрутка, мариуполь, пассажири, пострадавшие, ДТП, происшествие
Новости СМИ2
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