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Неизвестный расстрелял иностранца прямо в центре Киева
05.01.2017 14:57

Неизвестный расстрелял иностранца прямо в центре Киева

В Киеве на бульваре Леси Украинки неизвестный расстрелял мужчину. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции города Киева.

Инцидент произошел в среду, 4 января, поздно вечером. В полицию поступило сообщение от очевидца о стрельбе на улице.  На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, кинологи, медики.

Уже на месте, со слов очевидца, было установлено, что двое мужчин стояли и разговаривали о чем-то возле дома. Через некоторое время один из них достал пистолет и совершил три выстрела в другого. Им оказался 25-летний иностранец, которого с огнестрельными ранениями обеих ног госпитализировали. Полицейские смогут провести его допрос позже и только с разрешения врачей.

Также правоохранители обнаружили и изъяли использованные гильзы, которые направлены на экспертизу.

Сообщение о стрельбе внесено в Единый реестр досудебных расследований по части 1, статьи 121 Уголовного кодекса Украины - намеренное нанесение тяжких телесных повреждений.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники полиции Одессы задержали мужчину, который подозревается в убийстве двух человек в селе Прилиманское Овидиопольского района, которое произошло в канун Нового года.

Теги материала: стрельба, Киев, иностранец, полиция
Новости СМИ2
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