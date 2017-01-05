ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
Российский самолет чуть не столкнулся в авиалайнером НАТО
05.01.2017 12:43

Российский самолет чуть не столкнулся в авиалайнером НАТО

Российский пассажирский лайнер совершил экстренную посадку на землю во избежание столкновения с военным лайнером НАТО. Об этом сообщает Интерфакс, передает Корреспондент.  

Согласно информации источника в силовых структурах, в ночь на 5 января самолет Bombardier российской авиакомпании вылетел из Сахалина на Курильские острова. Когда его высота достигла шести тысяч метров, диспетчеры заметили, что к лайнеру на той же высоте приближается самолет, который не отвечал на запросы с земли.

"Было принято решение об экстренном снижении пассажирского самолета чтобы избежать опасного сближения или вовсе столкновения в воздухе", - говорит источник.

Диспетчерам так и не удалось связаться с пилотами неопознанного самолета.  

Несмотря на это, удалось зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика неизвестного лайнера. Он помог определить, что воздушное судно по международной классификации относится к авиалайнерам НАТО.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в "Храброво" отменили около десяти рейсов из-за сломанного самолета на взлетно-посадочной полосе. Информации о том, что лайнер убрали с ВПП, нет. 

Теги материала: Россия, самолет, НАТО
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Полторак заявил, что на Донбассе воюет более 5 тысяч кадровых военных РФ
Важное
Полторак заявил, что на Донбассе воюет более 5 тысяч кадровых военных РФ
Штаб АТО: На позиции украинских бойцов было совершено 21 огневую атаку
Важное
Штаб АТО: На позиции украинских бойцов было совершено 21 огневую атаку
Российский офицер найден мертвым в гостинице Еревана
Важное
Российский офицер найден мертвым в гостинице Еревана
Пограничники поймали в аэропорту "Борисполя" гражданина РФ, разыскиваемого Интерполом
Важное
Пограничники поймали в аэропорту "Борисполя" гражданина РФ, разыскиваемого Интерполом
Польский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Чехии
Важное
Польский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Чехии
На Камчатке произошло мощное землетрясение
Важное
На Камчатке произошло мощное землетрясение

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
Эксклюзив  Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
05.01.2017
Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме
Эксклюзив  Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме
04.01.2017
Деканоидзе заявила, что является патриоткой Украины
Эксклюзив  Деканоидзе заявила, что является патриоткой Украины
04.01.2017
Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
Эксклюзив  Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
04.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика