Российский самолет чуть не столкнулся в авиалайнером НАТО

MIGnews.com.ua

Российский пассажирский лайнер совершил экстренную посадку на землю во избежание столкновения с военным лайнером НАТО. Об этом сообщает Интерфакс , передает Корреспондент .

Согласно информации источника в силовых структурах, в ночь на 5 января самолет Bombardier российской авиакомпании вылетел из Сахалина на Курильские острова. Когда его высота достигла шести тысяч метров, диспетчеры заметили, что к лайнеру на той же высоте приближается самолет, который не отвечал на запросы с земли.

"Было принято решение об экстренном снижении пассажирского самолета чтобы избежать опасного сближения или вовсе столкновения в воздухе", - говорит источник.

Диспетчерам так и не удалось связаться с пилотами неопознанного самолета.

Несмотря на это, удалось зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика неизвестного лайнера. Он помог определить, что воздушное судно по международной классификации относится к авиалайнерам НАТО.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в "Храброво" отменили около десяти рейсов из-за сломанного самолета на взлетно-посадочной полосе. Информации о том, что лайнер убрали с ВПП, нет.