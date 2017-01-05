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В четверг Украину ожидает резкий перепад температуры
05.01.2017 10:30

В четверг Украину ожидает резкий перепад температуры

В четверг, 5 января, по всей территории Украины произойдет резкий перепад температуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гидрометцентра.

Метеорологи заявляют, что ночью в пятницу температура может упасть до -18°C. При этом в субботу днем она поднимется всего лишь до -14 °C.

Также, по словам синоптика Наталии Диденко, помимо похолодания, которое ожидает украинцев в рождественскую ночь, в страну с юго-запада придет еще и циклон. Она пояснила, что вместе с циклоном на украинскую территорию обрушатся снегопады и метели, а также штормовой ветер. В районе Приазовья в это время будет идти преимущественно дождь.   

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории Закарпатской области до сих пор затруднено движение автомобильного транспорта на трассах из-за ухудшения погодных условий и сильных снегопадов, которые прошли в среду, 4 января.

Теги материала: погода, мороз, снегопад, дождь, ветер
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