В четверг Украину ожидает резкий перепад температуры

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 января, по всей территории Украины произойдет резкий перепад температуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гидрометцентра.

Метеорологи заявляют, что ночью в пятницу температура может упасть до -18°C. При этом в субботу днем она поднимется всего лишь до -14 °C.

Также, по словам синоптика Наталии Диденко, помимо похолодания, которое ожидает украинцев в рождественскую ночь, в страну с юго-запада придет еще и циклон. Она пояснила, что вместе с циклоном на украинскую территорию обрушатся снегопады и метели, а также штормовой ветер. В районе Приазовья в это время будет идти преимущественно дождь.