Из Львовской галереи пропали 95 уникальных старопечатных изданий

MIGnews.com.ua

Из Львовской галереи искусств исчезли 95 уникальных старинных печатных изданий. Об этом рассказал генеральный директор галереи Тарас Возняк, пишет ZAXID.NET.

По его словам, стоимость их на черном рынке может составить десятки миллионов долларов.

Возняк уточнил, что проверка пока коснулась только кирилличных старопечатных книг. "Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старинные печатные издания на немецком, польском и других языках. Они еще больше импортоинтересны", - подчеркнул он.

Руководство галереи уже обратилось в СБУ и в милицию. "Мы хотим все сделать максимально публичным, чтобы дело было невозможно замять", - заявил Возняк и подчеркнул, что только теперь понял, почему его назначение вызвало такое яростное сопротивление.

Как сообщал MIGnews.com.uа,16 мая 2016 года из Национальной библиотеки имени Вернадского была украдена старопечатная книга "Апостол" Ивана Федорова, которая является первой печатной книгой в Украине, изданной в феврале 1574 года во Львове.

Курьера, который пытался провезти "Апостола" на территорию Российской Федерации, задержали сотрудники правоохранительных органов СБУ и Главного управления СБ Украины в Автономной Республике Крым