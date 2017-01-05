Снегопады на Закарпатье: движение транспорта до сих пор затруднено

MIGnews.com.ua

На территории Закарпатской области до сих пор затруднено движение автомобильного транспорта на трассах из-за ухудшения погодных условий и сильных снегопадов, которые прошли в среду, 4 января. Об этом говорится в сообщении Управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций региона.

В ведомстве отметили, что на данный момент затруднен проезд на дорогах международного значения: М06 Киев - Чоп, Н13 Львов - Самбор - Ужгород, Н09 Мукачево - Рогатин - Львов, Р21 Долина-Хуст.

В четверг, 5 января, движение большегрузного транспорта в регионе остается ограниченным. Спасатели перенаправляют грузовики к местам временного отстоя. При этом легковые автомобили пропускаются и двигаются по всем трасам дальше.

К ликвидации последствий снегопадов в регионе привлечены 15 единиц специальной техники и 50 спасателей. За прошедшие сутки они отбуксировали 87 автомобилей, которые застряли на заснеженных трасах.