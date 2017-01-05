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Штаб АТО: Оккупанты ведут огонь по всем направлениям
05.01.2017 08:15

Штаб АТО: Оккупанты ведут огонь по всем направлениям  Видеорепортаж

Российско-оккупационные войска продолжили обстреливать украинские позиции на всех направлениях - за сутки 4 января зафиксировали 52 обстрела, один военнослужащий ранен, сообщает пресс-ценрт АТО на своей странице в Facebook.

На мариупольском направлении из минометов различных калибров оккупанты неоднократно обстреливали Водяное, Лебединское Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Гнутову, Широкину, Талаковку, Павлополь. Широкино неоднократно обстреливала БМП боевиков.

На луганском направлении из 120-миллиметровых минометов стреляли по Новозвановке и Богуславскому, Новоалександровку и Станицу Луганскую накрывали из гранатометов.

По позициям в районе Троицкого на донецком направлении незаконные военные формирования вели огонь из 152-миллиметровой артиллерии.  По Троицкому, Зайцеву и Луганскому оккупанты стреляли из 120- и 82- миллиметровых минометов. Гранатометы и стрелковое оружие неоднократно работали по Луганскому, Авдеевке и Крутой Балке.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ удалось отвоевать позиции боевиков в районе Светлодарской дуги  без нарушения Минских соглашений, поскольку это территория Украины. 

Теги материала: АТО, сводка, обстрел боевики
Новости СМИ2
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