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Стрельба в ресторане Стамбула: в Сети появилось видео с места происшествия
05.01.2017 06:48

Стрельба в ресторане Стамбула: в Сети появилось видео с места происшествия  Видеорепортаж

Канал CNN Turk выложил в Сеть видео с места стрельбы возле одного из ресторанов быстрого питания Стамбула.

В аннотации сообщается, что "стрельба произошла в стамбульском районе Фатих. Есть сообщения о потерях. Турецкие СМИ сообщают, что стрельба в ресторане была изолированным инцидентом".

По предварительным, в результате инцидента два человека получили ранения.

Правоохранители расценивают нападение как единичный случай.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа,  4 января в столице Турции в районе Фатих в Стамбуле двое мужчин на автомобиле подъехали к ресторану быстрого питания и открыли огонь, после чего скрылись с места происшествия. Один из пострадавших от огнестрельного ранения находится в тяжелом состоянии.

В ночь с 31 декабря на 1 января неизвестный открыл огонь в ночном клубе Стамбула в Турции. В результате нападения погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. 

3 января в парламенте Турции приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в стране на 90 дней с 19 января 2017 года.

Теги материала: Стамбул, стрельба, видео
Новости СМИ2
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