Появились новые подробности перемещения берлинского террориста

MIGnews.com.ua

В среду, 4 января, федеральная прокуратура Бельгии озвучила новые версии о перемещениях террориста из Туниса Аниса Амри, который совершил теракт в Берлине 19 декабря 2016 года. Согласно новым данным, по дороге в Италию преступник побывал в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

После совершения ужасного акта терроризма, уроженец Туниса направился из Амстердама на Северный вокзал бельгийской столицы 21 декабря около 19:00 и оставался там до 21:00 местного времени.

Прокуратура сообщила, что преступника удалось опознать по записям камер камер видеонаблюдения. Более детальную информацию правоохранители не распространяют в интересах следствия, которое ведется в Бельгии и Германии.

Как известно, во время Рождественской ярмарки 19 декабря в столице Германии грузовой автомобиль врезался в толпу в результате чего погибли 12 человек, около 50 пострадали.