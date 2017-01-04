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Появились новые подробности перемещения берлинского террориста
04.01.2017 21:57

Появились новые подробности перемещения берлинского террориста

В среду, 4 января, федеральная прокуратура Бельгии озвучила новые версии о перемещениях террориста из Туниса Аниса Амри, который совершил теракт в Берлине 19 декабря 2016 года. Согласно новым данным, по дороге в Италию преступник побывал в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.
После совершения ужасного акта терроризма, уроженец Туниса направился из Амстердама на Северный вокзал бельгийской столицы 21 декабря около 19:00 и оставался там до 21:00 местного времени.

Прокуратура сообщила, что преступника удалось опознать по записям камер камер видеонаблюдения. Более детальную информацию правоохранители не распространяют в интересах следствия, которое ведется  в Бельгии и Германии.

Как известно, во время Рождественской ярмарки 19 декабря в столице Германии грузовой автомобиль врезался в толпу в результате чего погибли 12 человек, около 50 пострадали.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 23 декабря, в Милане сотрудником полиции был застрелен подозреваемый в совершении теракта в Берлине.

Теги материала: Берлин, теракт, терроризм
Новости СМИ2
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